Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik hamlesi!

Trabzonspor'da Marek Hamsik transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'nın Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos tarihinde sona erecek 33 yaşındaki yıldız oyuncunun transferini erkenden bitirerek orta sahadaki arayışı sonlandırmak istediği öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarına aralıksız sürdüren Trabzonspor'da, sürpriz bir şekilde gündeme gelen Marek Hamsik için hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.

Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta bitecek 33 yaşındaki orta saha takımından ayrılmayı planlıyor. Slovak yıldızla temasa geçen yönetim de bu transferi erkenden bitirerek orta saha için devam eden tecrübeli oyuncu arayışını sonuçlandırmak istiyor. 1.83 boyundaki futbolcu dışında orta saha için Karagümrük'ün Arjantinli orta sahası Biglia ile de temaslar sürüyor.

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