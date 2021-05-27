27 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik hamlesi!

Trabzonspor'da Marek Hamsik hamlesi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

'da transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. 'nın ile sözleşmesi 30 Ağustos tarihinde sona erecek 33 yaşındaki yıldız oyuncunun transferini erkenden bitirerek orta sahadaki arayışı sonlandırmak istediği öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Transfer çalışmalarına aralıksız sürdüren 'da, sürpriz bir şekilde gündeme gelen için hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.

ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta bitecek 33 yaşındaki orta saha takımından ayrılmayı planlıyor. Slovak yıldızla temasa geçen yönetim de bu transferi erkenden bitirerek orta saha için devam eden tecrübeli oyuncu arayışını sonuçlandırmak istiyor. 1.83 boyundaki futbolcu dışında orta saha için 'ün Arjantinli orta sahası ile de temaslar sürüyor.

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