26 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da dev artış! 46 milyon TL...

Trabzonspor'da dev artış! 46 milyon TL...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: 'de sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da oyuncuların değerinde büyük bir değişim gerçekleşti. Bordo-mavili takımın mevcut kadro değerinde toplam 46 milyon TL'lik artış yaşandı. (TS spor haberi)

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin Euro'luk artış oldu. 5 oyuncunun değer kaybı yaşadığı Trabzonspor'da, 11 ismin piyasa değerinde ise değişiklik olmadı. Karadeniz ekibinin ve 'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan , değerini 16 milyon Euro'dan 19 milyon Euro'ya çıkardı.

8 OYUNCU DEĞERİNİ YÜKSELTTİ
Trabzonspor'da 3 milyon Euro fark ile değeri en çok artan oyuncu Uğurcan Çakır oldu. Milli kaleci, değerini 16 milyon Euro'dan 19 milyon Euro'ya, Bakasetas 6.5 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya, 6.5 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya, 5 milyon Euro'dan, 5.5 milyon Euro'ya, 4.2 milyon Euro'dan 4.8 milyon Euro'ya, 3.3 milyon Euro'dan 3.5 milyon Euro'ya, 2.8 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya, 1.2 milyon Euro'dan 1.8 milyon Euro'ya yükseltti.

11 İSİM DEĞERİNİ KORUDU
Bordo-mavili takımda 11 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. 8.5 milyon Euro, 5 milyon Euro, Flavio 2 milyon Euro, 1.4 milyon Euro, 400 bin Euro ve genç oyuncular 250 bin Euro, 100 bin Euro, 100 bin Euro, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan ile Süleyman Cebeci ise 50'şer bin Euro'luk değerlerini korudu.

5 FUTBOLCU DEĞER KAYBI YAŞADI
Trabzonspor'da 5 oyuncunun piyasa değerinde ise toplamda 1 milyon 675 bin Euro'luk düşüş yaşandı. Bordo-mavililerde Nwakaeme'nin değeri 5.5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya, Abdulkadir Parmak'ın değeri 3.8 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya, Yunus Mallı'nın değeri 2.2 milyon Euro'dan 1.9 milyon Euro'ya, Trondsen'in değeri 750 bin Euro'dan 700 bin Euro'ya ve genç oyuncu Safa Kınalı'nın değeri ise 200 bin Euro'dan 175 bin Euro'ya geriledi.

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