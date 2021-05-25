Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak için karar haftası!

Galatasaray derbisindeki disiplinsiz hareketi nedeniyle kadro dışı bırakılan ve daha sonra teknik direktör Abdullah Avcı'dan özür dileyen Abdulkadir Parmak için karar bu hafta verilecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Galatasaray derbisindeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak için karar haftası... Hatasını kabul eden ve özür dileyen 26 yaşındaki orta sahanın affedilme şansının arttığı öğrenilirken, yönetim bu konudaki tüm sorumluluğu Abdullah Avcı'ya bırakmıştı. Tecrübeli hocanın kararını bu hafta bildirmesi bekleniyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ