25 Mayıs 2021, Salı

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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak için karar haftası!

Abdulkadir Parmak için karar haftası!
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Galatasaray derbisindeki disiplinsiz hareketi nedeniyle kadro dışı bırakılan ve daha sonra teknik direktör 'dan özür dileyen Abdulkadir Parmak için karar bu hafta verilecek. | Son dakika haberleri (TS spor haberi)

Galatasaray derbisindeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak için karar haftası... Hatasını kabul eden ve özür dileyen 26 yaşındaki orta sahanın affedilme şansının arttığı öğrenilirken, yönetim bu konudaki tüm sorumluluğu 'ya bırakmıştı. Tecrübeli hocanın kararını bu hafta bildirmesi bekleniyor.

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