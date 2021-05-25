25 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı yıldız! Pazarlıklar başladı

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Bordo-mavililer, Brezilyalı genç forveti kadroya katmak için harekete geçti. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı yıldız! Pazarlıklar başladı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Yeni sezon öncesi özellikle forvet hattına birkaç takviye birden yapmayı planlayan 'un, 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Yuri Alberto'nun transferini noktalamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı yıldız! Pazarlıklar başladı

Gelecek sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen 'da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamak isteyen bordo-mavililerin, forvet hattı için de alternatifli bir liste ile hareket ettiği kaydedildi

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı yıldız! Pazarlıklar başladı

20 YAŞINDAKİ GENÇ FORVET İLE SICAK TEMAS
'un, Brezilya Seri A ekiplerinden Sport Club Internacional forması giyen 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu Yuri Alberto için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdürdüğü iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı yıldız! Pazarlıklar başladı

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç forvet, bu sezon Internacional formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Yıldız futbolcu Fırtına'ya haber yolladı! Yeniden görüşün Yıldız futbolcu Fırtına'ya haber yolladı! "Yeniden görüşün"
Fırtına yıldızlarına kavuşuyor! İşte geliş tarihleri... Fırtına yıldızlarına kavuşuyor! İşte geliş tarihleri...
Ekuban’a İtalya'dan 2 talip! Ekuban’a İtalya'dan 2 talip!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör