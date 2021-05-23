23 Mayıs 2021, Pazar

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Trabzonspor'dan transferde Rassoul hamlesi!

Süper Lig devinden Rassoul hamlesi!
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Gelecek sezon için alternatifli kadro kurmak isteyen , teknik direktör 'nın isteği doğrultusunda 'dan Joher Rassoul için harekete geçti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'da gelecek sezon da yoğun maç programı içine gireceklerini belirterek geniş bir kadro istiyor. Özellikle bölgesinde sıkıntı yaşayan bordo-mavililer bu departmanı güçlendirmeyi hedefliyor. Majid Hosseini, Avcı'nın ana planları arasında yer almıyor. Bu sebeple oyuncuya yeni sözleşme önerilmedi. Geçen sezonun devre arasında Gaston Campi ile de yollar ayrılmıştı. Vitor Hugo-Edgar İe uyumundan memnun olan deneyimli çalıştırıcı sakat ve ceza durumlarını düşünerek iyi bir stoper daha istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Alanyaspor'dan Steven Caulker ile temas kuran bordo-mavililer olumlu yanıt alamayınca rotasını 'un savunma oyuncusu Joher Rassoul'e kırdı. 25 yaşındaki stoperin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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