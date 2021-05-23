Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeni adresi Lille olabilir!

Trabzonspor'da ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performans sonrasında Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır, Lille'e imza atabilir. İşte son gelişmeler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor bu sezon en büyük geliri Uğurcan Çakır'dan bekliyor. Transfermarkt'ın 16 milyon euro değer biçtiği 25 yaşındaki eldiven için Karadeniz temsilcisi kapıyı 22 milyon euro'dan açıyor. Bir sonraki satışından da yüzde 25'lik pay talep ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; Uğurcan'ın adı daha çok Inter ile anılıyor ancak Milan, Lille'den Mike Maignan'ı alırsa rotası Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız kulübü de olabilir.

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