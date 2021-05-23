Trabzonspor'a Carlos Bacca önerisi!
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, alternatifi bol bir takım kurmak istiyor. Bu doğrultuda Fırtına'ya menajerler Carlos Bacca'yı önerdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un hücum hattı için gündemine giren son isim Carlos Bacca oldu. Fotomaç'ın haberine göre; 34 yaşındaki oyuncu, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Villarreal ile önümüzdeki hafta Avrupa Ligi finali oynayacak tecrübeli isim için nabız yoklanıyor. Bu sezon 33 maçta 9 defa ağları sarstı. 2 de asisti var.
ABD VE ÇİN PEŞİNDE
Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen 34 yaşındaki forvete ABD ve Çin'den de teklifler geldiği kaydedildi. Villarreal ile yollarını ayıracak olan Carlos Bacca'nın bu aşamada kararı bir hayli önemli. Avrupa futbolunda kalmayı tercih ederse Karadeniz ekibinin olası teklifini değerlendirebilir, kariyerinin sonuna gelmişken daha çok parayı seçerse ise ABD veya Çin'e gidebilir.
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