23 Mayıs 2021, Pazar
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Trabzonspor U19 8-2 Beşiktaş U19 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor U19 takımı sahasında Beşiktaş U19 takımına fark attı. Bordo-mavililer, siyah-beyazlıları 8-2 mağlup etti. (TS spor haberleri)
Trabzonspor U19 takımı ligin 14. haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 8-2 mağlup etti.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakada bordo-mavililerin gollerini 6. dakikada Arif Boşluk, 24. ve 75. dakikada Süleyman Cebeci, 41. ve 45. dakikada Orkun Ahmet Dedeoğlu, 47. dakikada Emir Yazıcı, 79. dakikada Alaattin Mumci ve 82. dakikada Muhammet Akpınar kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor U19 takımı puanını 25'e yükseltti.
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