23 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor U19 8-2 Beşiktaş U19 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına'dan Kartal'a tarihi fark!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Son dakika spor haberleri: takımı sahasında takımına fark attı. Bordo-mavililer, siyah-beyazlıları 8-2 mağlup etti. ( haberleri)

takımı ligin 14. haftasında karşılaştığı 'ı 8-2 mağlup etti.

'nde oynanan müsabakada bordo-mavililerin gollerini 6. dakikada , 24. ve 75. dakikada , 41. ve 45. dakikada , 47. dakikada , 79. dakikada ve 82. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor U19 takımı puanını 25'e yükseltti.

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