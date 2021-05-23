23 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası vefat etti
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası Osman Sağıroğlu vefat etti. Bordo mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Genel sekreterimiz ve divan üyemiz Ömer Sağıroğlu'nun babası divan üyemiz Osman Sağıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu'na başsağlığı, merhum Osman Sağıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Genel sekreterimiz ve divan üyemiz Ömer Sağıroğlu'nun babası divan üyemiz Osman Sağıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu'na başsağlığı, merhum Osman Sağıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Osman Sağıroğlu'nun cenazesinin bugün saat 15.00'te İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedileceği kaydedildi.
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