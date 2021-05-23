23 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Yuri Alberto için harekete geçti

Fırtına'da forvete sambacı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'de gelecek sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer, Brezilyalı için girişimlere başladı. ( haberleri)

Özellikle forvet hattına birkaç takviye birden yapmayı planlayan 'un, 20 yaşındaki Brezilyalı forvet 'nun transferini noktalamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Gelecek sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamak isteyen bordo-mavililerin, forvet hattı için de alternatifli bir liste ile hareket ettiği kaydedildi. Eski oyuncusu için girişimlerini sürdüren ve 'dan da ile temaslarına devam eden ekibinin, pazarına da açıldığı ifade edildi.




20 YAŞINDAKİ GENÇ FORVET İLE SICAK TEMAS

Trabzonspor'un, ekiplerinden Sport Club forması giyen 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu Yuri Alberto için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdürdüğü iddia edildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç forvet, bu sezon Internacional formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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