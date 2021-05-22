22 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımı!

Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımı!
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

, sosyal medya hesabından 2010-2011 sezonu için paylaşımda bulundu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

, sosyal medya hesabından 2010-2011 sezonu için paylaşımda bulundu.

Bordo-mavililer yaptığı paylaşımda "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz Şampiyon..." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

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