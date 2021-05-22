22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımı!
Trabzonspor, sosyal medya hesabından 2010-2011 sezonu için paylaşımda bulundu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, sosyal medya hesabından 2010-2011 sezonu için paylaşımda bulundu.
Bordo-mavililer yaptığı paylaşımda "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz Şampiyon..." ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım:
Emek, yürek, alınteri! Tertemiz Şampiyon...#SeneHep2011 #22Mayıs pic.twitter.com/KxrDaqWUQh— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 22, 2021
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