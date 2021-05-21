21 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni rotası belli oldu!

Trabzonspor'un yeni rotası belli oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

'i 4. sırada bitiren , yeni sezon planlamasını yaptı. Bordo mavililer, sezon başı çalışmalarına 28 Haziran'da başlayacak. Fırtına, 'nde ilk maçını oynayacağı 5-12 Ağustos tarihlerine kadar 'da da kamp yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Takım yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da 'da başlayacak. 3'üncü Eleme Turu'ndan gireceği 'nde boy gösterecek bordo-mavililer, 5 Temmuz'a kadar Trabzon'da hazırlıklarını sürdürüp, daha sonra 15 günlüğüne 'ne gidecek. Karadeniz devi, 'nde ilk maçlarını 5-12 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

YENİ SEZONDA DİK OYNAYACAK

Ligi ilk 10'da bitirenler arasında en az golü atan takım olan , şampiyonluğa oynamayı hedeflediği yeni sezonda bu istatistiği değiştirmek niyetinde. Gol konusunda beklentileri karşılayamayan bordo-mavililerde , yapılacak takviyelerle hücum hattında rekabet getirmeyi planlıyor. Başarılı hoca "Şampiyon takım hücum futbolu oynar" diye konuştu.Yeni sezonda 'dik' oyn

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