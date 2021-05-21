Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni rotası belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor, yeni sezon planlamasını yaptı. Bordo mavililer, sezon başı çalışmalarına 28 Haziran'da başlayacak. Fırtına, Konferans Ligi'nde ilk maçını oynayacağı 5-12 Ağustos tarihlerine kadar İstanbul'da da kamp yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Takım yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da Trabzon'da başlayacak. 3'üncü Eleme Turu'ndan gireceği UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek bordo-mavililer, 5 Temmuz'a kadar Trabzon'da hazırlıklarını sürdürüp, daha sonra 15 günlüğüne Riva Tesisleri'ne gidecek. Karadeniz devi, Konferans Ligi'nde ilk maçlarını 5-12 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
YENİ SEZONDA DİK OYNAYACAK
Ligi ilk 10'da bitirenler arasında en az golü atan takım olan Trabzonspor, şampiyonluğa oynamayı hedeflediği yeni sezonda bu istatistiği değiştirmek niyetinde. Gol konusunda beklentileri karşılayamayan bordo-mavililerde Abdullah Avcı, yapılacak takviyelerle hücum hattında rekabet getirmeyi planlıyor. Başarılı hoca "Şampiyon takım hücum futbolu oynar" diye konuştu.Yeni sezonda 'dik' oyn
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