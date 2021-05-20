20 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak için karar bekleniyor! Abdullah Avcı'dan özür dilemişti

Avcı'dan özür dilemişti! Abdulkadir için karar bekleniyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Galatasaray derbisindeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan ve teknik direktör 'dan özür dileyen Abdulkadir Parmak konusunda nihai karar kısa süre içerisinde verilecek. | Son dakika haberleri (TS spor haberi)

Galatasaray derbisindeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, daha sonra teknik direktör 'dan özür dilemişti. Fotomaç'ın haberine göre; 26 yaşındaki orta saha ile ilgili nihai karar bekleniyor. 1.76 boyundaki futbolcu ile bir kez daha görüşeceği belirtilen başarılı hocanın, ilk zamanlardaki kızgınlığının geçtiği ve artık futbolcunun affına daha ılıman baktığı vurgulanıyor. Parmak'ın ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

EN CENTİLMEN İKİNCİ EKİP

Trabzonspor gördüğü kart bakımından da bu sezon Spor Toto Süper Lig'in enleri arasına girdi. Yedisi kırmızı toplam 71 kart ile en az kart gören ikinci takım olan bordomavililer, sezonu 68 kartla tamamlayan Medipol Başakşehir'in arkasına yerleşti.

19 MAYIS MESAJI

Trabzonspor Başkanı , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ağaoğlu mesajında, 19 Mayıs 1919'un tarihin mihenk taşı, , silah arkadaşları ve yüce bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu belirtti.

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