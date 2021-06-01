01 Haziran 2021, Salı
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1.5 MİLYON EURO VE İMZA PARASI ÖNERİLECEK
Menajerler, bu işi hallettikten sonra Slokvakya'nın milli takım kampında Hamsik'le bir araya gelecek. Bordo-mavililer, 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın istediği rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekip, imza parasıyla birlikte bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik için "Büyük oyuncu" derken ekonomik koşullarının Trabzonspor'a uygun olması gerektiğini dile getirdi.
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Marek Hamsik planı! İşte önerilen rakam...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katan bordo-mavililerde gündeme flaş bir isim geldi. Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Marek Hamsik konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. İşte Slovak yıldızın transfer için beklediği ücret ve detaylar... (TS spor haberleri)
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da Marek Hamsik ismi iyice öne çıktı. Sabah'ın haberine göre Slovak futbolcu, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek bordo-mavili yönetimi milli takım kampına davet etti. Karadeniz ekibi tarafından yetkilendirilen menajerler, bugün oyuncunun kulübü Göteborg ile bir araya gelecek ve ağustosta biten sözleşmesini daha erken bir tarihe çekmeye çalışacak.
1.5 MİLYON EURO VE İMZA PARASI ÖNERİLECEK
Menajerler, bu işi hallettikten sonra Slokvakya'nın milli takım kampında Hamsik'le bir araya gelecek. Bordo-mavililer, 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın istediği rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekip, imza parasıyla birlikte bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik için "Büyük oyuncu" derken ekonomik koşullarının Trabzonspor'a uygun olması gerektiğini dile getirdi.
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