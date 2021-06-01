01 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Marek Hamsik planı! İşte önerilen rakam...

Fırtına'nın Hamsik planı! İşte önerilen rakam...
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Gervinho ve 'i kadrosuna katan bordo-mavililerde gündeme flaş bir isim geldi. 'nın özellikle istediği konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. İşte Slovak yıldızın transfer için beklediği ücret ve detaylar... ( haberleri)

Orta sahaya takviye yapmak isteyen 'da ismi iyice öne çıktı. Sabah'ın haberine göre Slovak futbolcu, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek bordo-mavili yönetimi milli takım kampına davet etti. Karadeniz ekibi tarafından yetkilendirilen menajerler, bugün oyuncunun kulübü ile bir araya gelecek ve ağustosta biten sözleşmesini daha erken bir tarihe çekmeye çalışacak.

1.5 MİLYON EURO VE İMZA PARASI ÖNERİLECEK

Menajerler, bu işi hallettikten sonra Slokvakya'nın milli takım kampında Hamsik'le bir araya gelecek. Bordo-mavililer, 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın istediği rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekip, imza parasıyla birlikte bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör , Hamsik için "Büyük oyuncu" derken ekonomik koşullarının Trabzonspor'a uygun olması gerektiğini dile getirdi.
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