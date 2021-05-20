20 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Süper Lig'in en istikrarlı isimlerinden biri Uğurcan Çakır!

İstikrar abidesi Uğurcan!
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır, Süper Lig'de en istikrarlı 3 isimden biri konumunda bulunuyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ligde bu sezon en çok sahada kalan oyunculardan biri de 'dan kaleci Uğurcan Çakır oldu. 38 karşılaşmada forma giyen başarılı eldiven, 3 bin 433 dakika süre alan Konyasporlu Skubic'in ardından Gaziantep FK'dan kaleci Günay ile birlikte 3 bin 420 dakika ile ligde bu sezon en çok sahada kalan isim oldu.

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