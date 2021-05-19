19 Mayıs 2021, Çarşamba
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SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Trondsen'den iyi haber! Abdullah Avcı'nın jokeri olacak
Trabzonspor'da sezon içinde şansız şekilde sakatlanan Anders Trondsen'den iyi haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan Norveçli oyuncu, gözünü yeni sezona dikerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın jokeri olacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonun başında Rosenborg'dan transfer edilen Anders Trondsen, resmi mücadeleye çıkamadan yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun süre forma giyemedi.
Yalnızca ligin son maçındaki Gençlerbirliği mücadelesinde kulübede yer alan Norveçli orta saha geçen sezon hiç süre almadı.
SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI!
Ağır sakatlığını tamamen atlatan 26 yaşındaki oyuncu artık tamamen yeni sezona odaklandı. HaberTS'nin haberine göre; Başarılı orta saha, teknik direktör Abdullah Avcı'nın jokeri olacak.
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