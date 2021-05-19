19 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Trondsen'den iyi haber! Abdullah Avcı'nın jokeri olacak

Trabzonspor'a Trondsen'den iyi haber!
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

'da sezon içinde şansız şekilde sakatlanan 'den iyi haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan Norveçli oyuncu, gözünü yeni sezona dikerken, teknik direktör 'nın jokeri olacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

Geçtiğimiz sezonun başında 'dan transfer edilen , resmi mücadeleye çıkamadan yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun süre forma giyemedi.

Yalnızca ligin son maçındaki mücadelesinde kulübede yer alan Norveçli orta saha geçen sezon hiç süre almadı.

SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI!

Ağır sakatlığını tamamen atlatan 26 yaşındaki oyuncu artık tamamen yeni sezona odaklandı. HaberTS'nin haberine göre; Başarılı orta saha, teknik direktör 'nın jokeri olacak.

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