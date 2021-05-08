Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'da bitime 3 maç kala transfer gündemi hareketlilik kazanmaya başladı. Bordo mavililerde, geldiği günden beri başarılı performansıyla takdir toplayan Caleb Ekuban'a flaş bir takım daha talip oldu. Gana basınında çıkan habere göre, ünlü teknik adam yıldız oyuncunun transferi için çok ısrarcı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
Trabzonspor'daki başarılı performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran yıldız isme flaş bir talip çıktı.
Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan Caleb Ekuban'a Serie A ekibi Sampdoria kanca attı.
Ghanasoccernet, Sampdoria Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin Trabzonspor'da en skorer isim olan Caleb Ekuban transferi için ısrarcı olduğunu duyurdu.
Ekuban için 6-7 milyon Euro arasında ücret talep edildiği belirtilirken Ganalı yıldızın isteklerinin karşılandığı bir teklifle Trabzonspor'dan ayrılabileceği aktarıldı.
Daha önce İtalya'da Chievo ve Lumezzane formaları giyen Ekuban'ın Serie A'ya sıcak baktığı ifade edildi.
Bu sezon 30 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Ekuban, sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu.
Ekuban kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşünürken, Trabzonspor'daki misyonunu tamamladığını düşünüyor.
Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan Caleb Ekuban, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı gelen haberler arasında.
Trabzonspor ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ganalı futbolcu ile Ligue 1 ekibi St. Etienne de ciddi bir şekilde ilgileniyor.
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