08 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'da bitime 3 maç kala transfer gündemi hareketlilik kazanmaya başladı. Bordo mavililerde, geldiği günden beri başarılı performansıyla takdir toplayan Caleb Ekuban'a flaş bir takım daha talip oldu. Gana basınında çıkan habere göre, ünlü teknik adam yıldız oyuncunun transferi için çok ısrarcı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'daki başarılı performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran yıldız isme flaş bir talip çıktı.

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!

'da 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan 'a Serie A ekibi kanca attı.

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!

Ghanasoccernet, Teknik Direktörü 'nin 'da en skorer isim olan transferi için ısrarcı olduğunu duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!

Ekuban için 6-7 milyon Euro arasında ücret talep edildiği belirtilirken Ganalı yıldızın isteklerinin karşılandığı bir teklifle 'dan ayrılabileceği aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!

Daha önce İtalya'da Chievo ve Lumezzane formaları giyen Ekuban'ın Serie A'ya sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!

Bu sezon 30 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Ekuban, sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu.

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!

Ekuban kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşünürken, 'daki misyonunu tamamladığını düşünüyor.

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!

'da 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan , iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası... Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!

ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ganalı futbolcu ile Ligue 1 ekibi St. Etienne de ciddi bir şekilde ilgileniyor.

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