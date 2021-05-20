LEIPZIG SÜRE TALEP ETTİ

Sörloth'un yüksek maliyeti sebebiyle transferin kiralık olarak gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı. Buna göre bordo-mavili yönetim vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin euro kazanan Sörloth'a 1 milyon 500 bin euro net maaş ve 500 bin euro bonus önerdi.