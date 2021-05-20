20 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Trabzonspor'a geri mi dönüyor! İşte o teklif...

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans sergileyen ve gol kralı olan Alexander Sörloth, sezon sonunda Leipzig'in yolunu tutmuştu. Norveçli oyuncu Bundesliga'da beklenen performansı gösteremedi. Trabzonspor'un ise golcü oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Trabzonspor'a geri mi dönüyor! İşte o teklif...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

, sezon başında 'e sattığı Sörloth'u geri almak için harekete geçmiş durumda. 24 golle 'de krallığa ulaşan 25 yaşındaki forvet, 'da sadece 6 kez fileleri sarsınca gözden düştü.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Trabzonspor'a geri mi dönüyor! İşte o teklif...

kulübünün Norveçli yıldızı kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi. gazetesi, Sörloth için 'un hemen temaslara başladığını ancak ve 'nin de devrede olduğunu duyurdu.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Trabzonspor'a geri mi dönüyor! İşte o teklif...

devinin bu konuda eli güçlü. Çünkü yıldız futbolcunun satış sözleşmesinde ''ye dönerse öncelik 'un' maddesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Trabzonspor'a geri mi dönüyor! İşte o teklif...

LEIPZIG SÜRE TALEP ETTİ

Sörloth'un yüksek maliyeti sebebiyle transferin kiralık olarak gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı. Buna göre bordo-mavili yönetim vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin euro kazanan Sörloth'a 1 milyon 500 bin euro net maaş ve 500 bin euro bonus önerdi.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Trabzonspor'a geri mi dönüyor! İşte o teklif...

Geri kalan ücretinin ise kulübü tarafından ödenmesini talep etti. 'un bu teklifini düşünmek için süre isteyen Sörloth'un kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bordomavililerin bu nedenle yıllık 2 milyon euro bütçe ayırdığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Trabzonspor'a geri mi dönüyor! İşte o teklif...

TRABZON'A DÖNELİM

Bordo-mavili yönetimin yeniden kadroya katmak istediği Sörloth'un ailesi, geri dönüşe yeşil ışık yaktı. 25 yaşındaki futbolcunun ailesinin yeniden 'da oynamasını istediği ve daha güçlü bir şekilde 'ya dönebileceğini Sörloth'a ilettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth Trabzonspor'a geri mi dönüyor! İşte o teklif...

AVCI ÇOK İSTİYOR

, Sörloth konusunda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı: "Sörloth'u istemez miyim? Devre arasında başkan ile sohbet ederken söylemiştim; 'Gelsin oynasın, takımına yardımcı olsun' diye. Buraya büyük katkı sağlamış. Keşke olsa. Herkes tarafından seviliyor. O sürece bakacağız. Yabancı olarak net bir santrforla ilgili tercihim var." (Fotomaç)

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