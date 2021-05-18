18 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istediği isim ortaya çıktı!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcu için harekete geçti. (TS spor haberleri)


Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istediği isim ortaya çıktı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 Giriş Tarihi: 18.05.2021

Santrfor takviyesi için kolları sıvayan 'da bu mevki için farklı bir golcünün adı ortaya atıldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istediği isim ortaya çıktı!

'yu imzaya bekleyen bordo-mavililerde, teknik direktör 'nın gönlündeki diğer forvetin olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istediği isim ortaya çıktı!

'nin haberine göre; Avcı, bonservisi 'da olan ve bu sezonu kiralık olarak 'ta geçiren 'yi çok istiyor. Hatta yönetime bu konuda bir hayli baskı yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istediği isim ortaya çıktı!

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI!
, bonservisi 'da olan için kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istediği isim ortaya çıktı!

Belçikalı oyuncu tıpkı Sörloth gibi iyi bi sezon geçirirse, 3-1 yıllık sözleşme yapılacak. Kendisine de 'daki en yüksek maaş olan 1 milyon 750 bin Euro verilecek" iddiasında bulunuldu.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istediği isim ortaya çıktı!

Yıldız futbolcu, golcü arayışında olan 'nin de uzun süredir transfer gündeminde bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istediği isim ortaya çıktı!

Bu sezon 'ta toplam 20 maça çıkan 27 yaşındaki forvet 2 gol attı 2 de asit yaptı. Tecrübeli oyuncu 'nda da 33 kez oynadı, 22 kez ağları havalandırdı.

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