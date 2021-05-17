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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Süper Lig'in yıldızına kanca! İstanbul'da görüşme yapıldı...

Fırtına'dan ligin yıldızına kanca! İstanbul'da özel görüşme
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

gelecek sezon Spor Toto 'e damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Bordo mavililer transfer çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme ortaya çıktı. Trabzonspor Yönetim Kurulu, bonservisi elinde olan ile ’da bir görüşme yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

gelecek sezon 'e damga vuracak bir kadro kuracak. 'nın talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, deneyimli oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosuna katacak. Bu kapsamda hakkında flaş bir transfer haberi ortaya çıktı. Sabah'ın özel haberine göre bordo mavililerin yönetim kurulu, bonservisi elinde olan ile 'da bir görüşme yaptı.

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