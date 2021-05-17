Trabzonspor gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'e damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Bordo mavililer transfer çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme ortaya çıktı. Trabzonspor Yönetim Kurulu, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile İstanbul’da bir görüşme yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor gelecek sezon Süper Lig'e damga vuracak bir kadro kuracak. Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, deneyimli oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosuna katacak. Bu kapsamda Karadeniz Fırtınası hakkında flaş bir transfer haberi ortaya çıktı. Sabah'ın özel haberine göre bordo mavililerin yönetim kurulu, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile İstanbul'da bir görüşme yaptı.

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