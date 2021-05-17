17 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres bitti! Yıldız oyuncu ev bakıyor

Trabzonspor, yıldız futbolcu Bruno Peres'i büyük oranda bitirdi. Hatta Peres'in tanıdıkları aracılığıyla Trabzon'da ev baktığı öğrenildi. Bordo mavililerde ayrıca Peres'in ailesiyle yaşayacağı büyük bir villa baktığı ifade edildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres bitti! Yıldız oyuncu ev bakıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

'i 4. sırada tamamlayan , transfer çalışmalarına hızla başladı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres bitti! Yıldız oyuncu ev bakıyor

'nın raporu doğrultusunda hummalı bir çalışma yapılıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres bitti! Yıldız oyuncu ev bakıyor

Başkan ve yönetim, mavililerin transfer etmek istediği isimler için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres bitti! Yıldız oyuncu ev bakıyor

'un yeni sağ beki 'in tanıdıkları vasıtasıyla 'da ev baktığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres bitti! Yıldız oyuncu ev bakıyor

Peres'in ailesiyle yaşayacağı geniş bir villa baktığı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres bitti! Yıldız oyuncu ev bakıyor

-mavili ekip haftalar öncesinden tecrübeli sağ bek ile el sıkışmıştı. Kısa süre içinde resmi imzalar atılacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres bitti! Yıldız oyuncu ev bakıyor

bu sezon toplamda 44 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretmişti.

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