Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bruno Peres bitti! Yıldız oyuncu ev bakıyor
Trabzonspor, yıldız futbolcu Bruno Peres'i büyük oranda bitirdi. Hatta Peres'in tanıdıkları aracılığıyla Trabzon'da ev baktığı öğrenildi. Bordo mavililerde ayrıca Peres'in ailesiyle yaşayacağı büyük bir villa baktığı ifade edildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hızla başladı.
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hummalı bir çalışma yapılıyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim, bordo mavililerin transfer etmek istediği isimler için yoğun mesai harcıyor.
Trabzonspor'un yeni sağ beki Bruno Peres'in tanıdıkları vasıtasıyla Trabzon'da ev baktığı öğrenildi.
Peres'in ailesiyle yaşayacağı geniş bir villa baktığı kaydedildi.
Bordo-mavili ekip haftalar öncesinden tecrübeli sağ bek ile el sıkışmıştı. Kısa süre içinde resmi imzalar atılacak.
Bruno Peres bu sezon toplamda 44 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretmişti.
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