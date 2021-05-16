Son dakika spor haberi: Ünlü gazeteci Gervinho ve Bruno Peres transferinin detaylarını paylaştı! İşte maliyetleri... | TS haberleri...
Son dakika Trabzonspor haberleri... Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamladı. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına'da gündemde olan iki yıldız isim Gervinho ve Bruno Peres ile ilgili detaylar merakla bekleniyordu. Ünlü gazeteci Nicola Schira, sosyal medya hesabından transferlerin detaylarını paylaştı. İşte maliyetleri... | Trabzonspor transfer haberleri...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu.
Ağaoğlu, transfer çalışmaları kapsamında iki oyuncuyu kısa süre içinde imzaya getireceklerini belirterek, "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak Gervinho ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar." ifadelerini kullanmıştı.
SÖZLEŞME DETAYLARINI DUYURDU
Ünlü gazeteci Nicola Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcuların sözleşme detalyarını açıkladı.
Schira, Bruno Peres'in 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacağını yıllık 1.8 milyon Euro kazanacağını, Gervinho'nun ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacağını ve yıllık 2 milyon Euro kazanacağını duyurdu.
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