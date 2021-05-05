Sezonu 4. sırada bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yönetim sık sık bir araya gelerek planlama yapıyor. Avrupa Şampiyonası ardından transferi muhtemel olan Uğurcan Çakır'ın boşluğunu iyi ve genç kapatmak isteyen Trabzonspor'da listenin ilk sırasına yerli bir isim geldi.