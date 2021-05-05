Son dakika spor haberleri: irfan Can Eğribayat Trabzonspor yolunda! Volkan Babacan Göztepe'ye... | Ts haberleri
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in başarılı kalecilerinden İrfan Can Eğribayat'ın talipleri her geçen gün artıyor. Sergilediği performans ve yaşı ile dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Eğribayat'a son olarak Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor talip oldu. Göztepe'de ise İrfan Can'dan boşalan kaleye ilk aday Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan oldu. İşte transferin tüm detayları... | Trabzonspor haberleri
Sezonu 4. sırada bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yönetim sık sık bir araya gelerek planlama yapıyor. Avrupa Şampiyonası ardından transferi muhtemel olan Uğurcan Çakır'ın boşluğunu iyi ve genç kapatmak isteyen Trabzonspor'da listenin ilk sırasına yerli bir isim geldi.
TRANSFERİN GÖZDELERİNDEN
Hürriyet'in haberine göre Trabzonspor, adı Galatasaray ve Genoa ile de anılan İrfan Can Eğribayat'ın transferi için kolları sıvadı. Göztepe ile sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan İfran Can'ın piyasa değeri 2,8 milyon euro.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe'deki başarılı performansıyla öne çıkan file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın ismini yönetime sundu. Transferin maddi anlamda en uygun şekilde gerçekleşmesi sağlanacak.
Trabzonspor'da kaleye düşünülen bir sonraki isim ise 32 yaşındaki Mert Günok oldu. Mert'in Başakşehir'le sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor.
VOLKAN BABACAN GÖZTEPE YOLUNDA!
İrfan Can Eğribayat'ın Trabzonspor'a satılması durumunda kaleye yeni aday bakacak olan Göztepe, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan'ı transfer etmek için çabalayacak. Volkan Babacan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
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