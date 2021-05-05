05 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: irfan Can Eğribayat Trabzonspor yolunda! Volkan Babacan Göztepe'ye... | Ts haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in başarılı kalecilerinden İrfan Can Eğribayat'ın talipleri her geçen gün artıyor. Sergilediği performans ve yaşı ile dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Eğribayat'a son olarak Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor talip oldu. Göztepe'de ise İrfan Can'dan boşalan kaleye ilk aday Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan oldu. İşte transferin tüm detayları... | Trabzonspor haberleri

Son dakika spor haberleri: irfan Can Eğribayat Trabzonspor yolunda! Volkan Babacan Göztepe'ye... | Ts haberleri
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

Sezonu 4. sırada bitirmesi muhtemel olan 'da ile yönetim sık sık bir araya gelerek planlama yapıyor. Avrupa Şampiyonası ardından transferi muhtemel olan Uğurcan Çakır'ın boşluğunu iyi ve genç kapatmak isteyen Trabzonspor'da listenin ilk sırasına yerli bir isim geldi.

Son dakika spor haberleri: irfan Can Eğribayat Trabzonspor yolunda! Volkan Babacan Göztepe'ye... | Ts haberleri

TRANSFERİN GÖZDELERİNDEN

Hürriyet'in haberine göre , adı Galatasaray ve Genoa ile de anılan Eğribayat'ın transferi için kolları sıvadı. ile sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan İfran Can'ın piyasa değeri 2,8 milyon euro.

Son dakika spor haberleri: irfan Can Eğribayat Trabzonspor yolunda! Volkan Babacan Göztepe'ye... | Ts haberleri

Teknik direktör , 'deki başarılı performansıyla öne çıkan file bekçisi Eğribayat'ın ismini yönetime sundu. Transferin maddi anlamda en uygun şekilde gerçekleşmesi sağlanacak.

Son dakika spor haberleri: irfan Can Eğribayat Trabzonspor yolunda! Volkan Babacan Göztepe'ye... | Ts haberleri

'da kaleye düşünülen bir sonraki isim ise 32 yaşındaki Mert Günok oldu. Mert'in 'le sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: irfan Can Eğribayat Trabzonspor yolunda! Volkan Babacan Göztepe'ye... | Ts haberleri

VOLKAN BABACAN GÖZTEPE YOLUNDA!

Eğribayat'ın 'a satılması durumunda kaleye yeni aday bakacak olan , 'in tecrübeli kalecisi 'ı transfer etmek için çabalayacak. Volkan Babacan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

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