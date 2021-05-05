05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Eski Trabzonsporlu Theo Bongonda adeta yeniden doğdu! | Ts haberleri
2017-2018 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Theo Bongonda, sergilediği performansla adeta küllerinden doğdu. Birçok takım Theo Bongonda'nun peşine düştü.
2017-2018 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Theo Bongonda sergilediği üstün performansla devleri peşine taktı. Genk, Sevilla, Real Sociedad ve Villareal'in peşinde olduğu 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro istiyor. Bongonda bu sezon 29 maçta 14 gol atıp, 6 asist yaptı.
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