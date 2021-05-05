05 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Eski Trabzonsporlu Theo Bongonda adeta yeniden doğdu! | Ts haberleri

Trabzonspor'da oynuyordu! Şimdi 20 milyon euro...
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

2017-2018 sezonunda 'da kiralık olarak forma giyen , sergilediği performansla adeta küllerinden doğdu. Birçok takım Theo Bongonda'nun peşine düştü.

2017-2018 sezonunda 'da kiralık olarak forma giyen sergilediği üstün performansla devleri peşine taktı. , , ve 'in peşinde olduğu 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro istiyor. Bongonda bu sezon 29 maçta 14 gol atıp, 6 asist yaptı.
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