16 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! Biglia ve Meling...

Trabzonspor'dan transfer atağı! 2 yıldız...
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'de sezonu 4. sırada tamamlayan 'da transfer harekatı başladı. Bordo mavililer, ve ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan 'da transfer girişimleri başladı.

Bordo mavililer, ve ile görüşmelere başladı.

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