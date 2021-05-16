16 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! Biglia ve Meling...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer harekatı başladı. Bordo mavililer, Birger Meling ve Lucas Biglia ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer girişimleri başladı.
Bordo mavililer, Birger Meling ve Lucas Biglia ile görüşmelere başladı.
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