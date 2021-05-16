Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz girişimi! Teklif sunuldu
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, yeni sezonda tek hedef şampiyonluk. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren bordo mavililer, TFF 1. Lig'in yıldızını gündemine aldı. Yıldız isim için ilk teklif sunuldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirdi.
Bordo mavililer, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Yönetim, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.
Trabzonspor, TFF 1. Lig'de bu sezon 33 maça çıkıp 8 gol ve 5 asist yapan sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz için harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan 20 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin Keçiörengücü'ne transfer teklifi yaptığı belirlendi.
Daha önceki girişimlerde 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını alan bordo-mavililerin, 1. Lig'in sona ermesiyle birlikte teklifini yaptığı kaydedildi.
Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barış için Trabzonspor'un 5 milyon TL ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor.
Barış Alper Yılmaz, Rize Özel İdare Spor alt yapısında futbola başlamış, oradan Ankara Demir'e, son olarak da
Ankara Keçiörengücü'ne transfer olmuştu.
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