16 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz girişimi! Teklif sunuldu

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, yeni sezonda tek hedef şampiyonluk. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren bordo mavililer, TFF 1. Lig'in yıldızını gündemine aldı. Yıldız isim için ilk teklif sunuldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz girişimi! Teklif sunuldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

, 'de sezonu 4. sırada bitirdi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz girişimi! Teklif sunuldu

Bordo mavililer, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz girişimi! Teklif sunuldu

Yönetim, Teknik Direktör ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz girişimi! Teklif sunuldu

, . Lig'de bu sezon 33 maça çıkıp 8 gol ve 5 asist yapan sol kanat oyuncusu için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz girişimi! Teklif sunuldu

Sabah'ın haberine göre; , ve 'ın da transfer gündeminde bulunan 20 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin 'ne transfer teklifi yaptığı belirlendi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz girişimi! Teklif sunuldu

Daha önceki girişimlerde 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını alan bordo-mavililerin, 1. Lig'in sona ermesiyle birlikte teklifini yaptığı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz girişimi! Teklif sunuldu

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barış için 'un 5 milyon TL ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz girişimi! Teklif sunuldu

, alt yapısında futbola başlamış, oradan 'e, son olarak da
'ne transfer olmuştu.

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