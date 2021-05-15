Trabzonspor-Gençlerbirliği | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
📺 TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.
👉 TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Arda, Polomat, Soner, Toure, Ayite, Rahmetullah, Sefa, Stancu.
👉 KAZANIRSA EVİNDE DAHA ÇOK PUAN TOPLAMIŞ OLACAK
Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde evinde daha çok puan toplamış olacak. Bordo-mavililer dış sahada bu sezon oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 35 puan topladı. Bordo-mavililer iç sahada ise oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti ve 33 puan topladı. Karadeniz ekibi evinde oynayacağı son maçtan 3 puanla ayrılması halinde iç saha puanını 36'ya yükseltecek ve dış sahaya göre 1 puan önde olacak.
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