05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer yalanlaması!
Trabzonspor Kulübü resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bordo mavili takım, Kasımpaşalı Fode Koita ile ön protokol imzalandığı yönündeki haberleri yalanladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzsonpor haberleri (Ts spor haberi)
Trabzonspor, Kasımpaşa'nın forvet oyuncusu Fode Koita ile ön anlaşma yapıldığı haberlerini yalanladı.
İşte bordo mavililerin yayınladığı açıklama:
Kamuoyuna açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 5, 2021
Bugün ulusal bir gazetede yer alan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Fode Koita ile kulübümüzün ön protokol imzaladığına dair haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.
Detaylar👉 https://t.co/L57BLipeTg pic.twitter.com/Eym46vd6iU
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