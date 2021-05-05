05 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer yalanlaması!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer yalanlaması!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Kulübü resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bordo mavili takım, Kasımpaşalı ile ön protokol imzalandığı yönündeki haberleri yalanladı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri (Ts spor haberi)

, 'nın forvet oyuncusu ile ön anlaşma yapıldığı haberlerini yalanladı.

İşte bordo mavililerin yayınladığı açıklama:

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