Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer yalanlaması!

Trabzonspor, Kasımpaşa'nın forvet oyuncusu Fode Koita ile ön anlaşma yapıldığı haberlerini yalanladı.

İşte bordo mavililerin yayınladığı açıklama:

Kamuoyuna açıklama



Bugün ulusal bir gazetede yer alan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Fode Koita ile kulübümüzün ön protokol imzaladığına dair haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.



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