05 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Ali Sürmen'e ziyaret!

Abdullah Avcı'dan Ali Sürmen'e ziyaret!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

Teknik Direktörü , divan başkanlık kurulu başkanı 'i ziyaret etti. Avcı, günün anısına Sürmen'e bordo mavili forma hediye etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

Teknik Direktörü , divan başkanlık kurulu başkanı 'i ziyaret etti.

Kulüp genel sekreteri ile divan başkanlık kurulu yönetim kurulu üyelerinden ve da ziyarette yer aldı.

Divan başkanı Ali Sürmen, nazik ziyaret için teşekkürlerini ileterek, "Saygıdeğer hocam, göreve geldiğinizden beri göstermiş olduğunuz başarı ortada. Çok daha başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ufak tefek aksaklıklar olur, olacaktır da. Bunları normal karşılıyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Ali Sürmen'e günün anısına isminin yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.

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