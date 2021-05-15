Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Görüşmeler başladı
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da flaş transfer hamleleri yaşanıyor. Fırtına, kaliteli bir sol bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda, bordo mavililere Nijeryalı futbolcu Bryan Idowu önerildi. İşte tüm ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'i ilk 4 içerisinde bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sağ bek için Roma'dan Bruno Peres ile ön protokol imzalayan Trabzonspor, sol bek arayışlarını da sürdürüyor. Geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürüten bordo mavililere, menajerler tarafından da öneriler geliyor. Bu isimlerden biri; Bryan Idowu.
Bonservis maliyeti bulunmayan milli futbolcu, çıktığı 27 lig maçında 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi.
Lokomotiv Moskova'nın yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı Idowu, Trabzonspor'un da gündemine gelirken, oyuncunun durumu araştırılıyor.
BRYAN IDOWU KİMDİR?
Rusya'da St. Petersburg'da doğan 1.79 boyundaki sol bek Bryan Idowu, şu anda Rus kulübü Khimki'de sol bek olarak forma giyiyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Hazran 2021'de bitiyor.
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