15 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da flaş transfer hamleleri yaşanıyor. Fırtına, kaliteli bir sol bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda, bordo mavililere Nijeryalı futbolcu Bryan Idowu önerildi. İşte tüm ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Görüşmeler başladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'i ilk 4 içerisinde bitirmeyi garantileyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Görüşmeler başladı

Sağ bek için 'dan ile ön protokol imzalayan , sol bek arayışlarını da sürdürüyor. Geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürüten bordo mavililere, menajerler tarafından da öneriler geliyor. Bu isimlerden biri; .

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Görüşmeler başladı

Günebakış'ın haberine göre; Bu sezon Ligi ekiplerinden 'de forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 30 Haziran'da boşa çıkacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Görüşmeler başladı

Bonservis maliyeti bulunmayan milli futbolcu, çıktığı 27 lig maçında 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Görüşmeler başladı

'nın yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı Idowu, 'un da gündemine gelirken, oyuncunun durumu araştırılıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Görüşmeler başladı

BRYAN IDOWU KİMDİR?

'da . Petersburg'da doğan 1.79 boyundaki sol bek , şu anda kulübü 'de sol bek olarak forma giyiyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Hazran 2021'de bitiyor.

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