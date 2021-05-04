Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a süper Hollandalı geliyor! Steven Berghuis...| Ts haberleri
Son dakika transfer haberleri... Abdullah Avcı sonrasında büyük bir yükselişe geçse de sezona dördüncü sırada devam eden Trabzonspor'da gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Avcı'nın listesinde birçok isim yer alırken, gündeme son olarak Hollandalı Steven Berghuis geldi. İşte detaylar...
Teknik Direktör Abdullah Avcı ve scout ekibinin yıl içindeki çalışmalarını masaya yatıran bordo-mavililer transferi gelecek sezon öncesindeki hazırlık kampına kadar bitirmeyi planlıyor.
3 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda öncelikli olarak hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, sağ kanat için Hollandalı Steven Berghuis'e kilitlenmiş durumda. Berghuis, sağ kanadın yanı sıra santrafor ve on numara mevkilerinde de görev yapıyor.
40 MAÇTA 33 GOLE KATKI!
Hollanda ekiplerinden Feyenoord'un formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu özellikle son 4 sezondaki performansı ile Milli Takım'ın da kapılarını açtı. Bu sezon 40 maçta 19 gol ve 14 asist üreten Steven Berghuis'in kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Günebakış Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor, piyasa değeri 12 milyon Euro olan Berghuis'i sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak almak için şartlarını zorlayacak. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde, "4 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.
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