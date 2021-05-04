Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a süper Hollandalı geliyor! Steven Berghuis...| Ts haberleri

3 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda öncelikli olarak hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, sağ kanat için Hollandalı Steven Berghuis'e kilitlenmiş durumda. Berghuis, sağ kanadın yanı sıra santrafor ve on numara mevkilerinde de görev yapıyor.