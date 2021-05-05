05 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı savunmayı değiştiriyor

Avcı savunmayı değiştiriyor!
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'un 'in 40. haftasında ile oynayacağı mücadele öncesi savunmada büyük bir rotasyon olacak. , ve 'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle ve 'i görevlendirmeye karar verdi. ( haberleri)

Cumartesi günü oynanacak maçı öncesi Ie ve 'nun sakatlığının devam etmesi Berat'ın da cezalı olması nedeniyle teknik direktör , ilk 11'i belirlemekte zorlanıyor. ve hafif tempolu antrenmanlara başlasa da forma giyme ihtimalleri çok düşük. Avcı'nın savunmanın göbeğinde ve 'i görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Berat'ın yokluğunda ön liberoda 'e, orta sahada da 'ya şans tanıması bekleniyor. (Fotomaç)
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