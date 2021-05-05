05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı savunmayı değiştiriyor
Trabzonspor'un Süper Lig'in 40. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadele öncesi savunmada büyük bir rotasyon olacak. Abdullah Avcı, Edgar ve Hugo'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle Hosseini ve Hüseyin'i görevlendirmeye karar verdi. (TS spor haberleri)
Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesi Edgar Ie ve Hugo'nun sakatlığının devam etmesi Berat'ın da cezalı olması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'i belirlemekte zorlanıyor. Edgar Ie ve Vitor Hugo hafif tempolu antrenmanlara başlasa da forma giyme ihtimalleri çok düşük. Avcı'nın savunmanın göbeğinde Hosseini ve Hüseyin'i görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Berat'ın yokluğunda ön liberoda Baker'e, orta sahada da Flavio'ya şans tanıması bekleniyor. (Fotomaç)
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