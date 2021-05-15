15 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Alexander Sörloth heyecanı! Geleceği...

Trabzonspor'da Sörloth heyecanı! Geleceği...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'lu taraftarların unutamadığı Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. ’in sezon sonunda başına geçecek ’ın, kadro planlamasının henüz netleşmediği ve 47 yaşındaki çalıştırıcının raporuna göre Sörloth'un geleceğinin netleşeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkıp 33 gol, 11 asistlik müthiş bir performans gösteren Sörloth'un geri dönme ihtimali bile Trabzonsporlu taraftarları çok heyecanlandırdı... Bordo-Mavili yönetim, 'de beklentileri karşılayamayan eski yıldızını önümüzdeki yıl kiralamak için nabız yoklamaya başlarken, Norveçli forvetin özellikle Instagram hesabına 'geri dön' mesajları bırakan Trabzonlu futbolseverler, Twitter'da da binlerce yorum yaptı.

JESSE MARSCH'A BAĞLI AMA...

'in haberine göre, ile anlaşan 'ın yerine önümüzdeki sezon 'un hocası 'ı teknik direktörlüğe getireceğini açıklayan 'de, kadro planlaması henüz belirsiz. Sörloth'un takımdaki geleceği de Marsch'ın raporuna göre netleşecek. Ancak basını haftalardır Sörloth'un gönderilecekler listesinde olduğunu yazıyor, Norveçli yıldızın da düzenli oynayabileceği yani birinci santrfor olacağı bir takıma gitmek istediğinin haberlerini yapıyor.


Toplamda 22 milyon Euro'luk bonservis yatırımı ve 5 yıllık sözleşme ile Sörloth'u kadrosuna katan RB Leipzig'in, yeniden piyasasını yükseltmesi adına Sörloth'u başka bir kulübe kiralama ihtimali var. İşte da bu şansı kovalıyor. Sörloth ile gittiği günden beri iletişimi hiç koparmayan Bordo-Mavili yönetim, "Gel yine kral ol" mesajını yollarken, RB Leipzig'den de kiralama durumu olursa öncelik istenecek. Kısacası Trabzonspor cephesi, her ne kadar zor bir transfer olsa da görüşmeleri sıcak tutuyor.

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