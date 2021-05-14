14 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor'da G.Birliği hazırlıkları tamamlandı
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Son dakika haberleri... Spor Toto 'in 42. ve son haftasında sahasında 'ni konuk edecek Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. (Ts spor haberi)

, 'in 42. ve son haftasında cumartesi günü sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra tesislerde kampa girdi.

Bordo-mavili takım 'nda cumartesi günü saat 20.30'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.


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