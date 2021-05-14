14 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. (Ts spor haberi)
Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra tesislerde kampa girdi.
Bordo-mavili takım Medical Park Stadyumu'nda cumartesi günü saat 20.30'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
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