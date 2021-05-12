Son dakika spor haberleri: Trabzonspor sol bekini İngiltere'de buldu! Başakşehir de istiyor
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, Karadeniz ekibiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Trabzonspor'un Aston Villa forması giyen tecrübeli sol beki kadrosuna katmak istediğini ve Başakşehir'in transferde devrede olduğunu duyurdu. İşte o isim...
Süper Lig'de bu sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşen Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu kurmak için uğraşan bordo-mavililerle ilgili İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı.
The Sun'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Fırtına, Aston Villa'nın 32 yaşındaki sol beki Neil Taylor ile ilgileniyor.
Haberde bordo-mavililerin bu transferde, Stoke City ve QPR'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'le de rekabet ettiği vurgulandı.
NEIL TAYLOR KİMDİR?
Kariyerine Wrexham takımında başlayan deneyimli defans oyuncusu, 2010'da Swansea'ye, 2017'nin ocak ayında da Aston Villa'ya transfer oldu. Kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neil Taylor, 2012 Londra Olimpiyatları'nda Büyük Britanya Takımı kadrosunda yer almıştı.
Galli futbolcu, EURO 2016'da da Galler Milli Takımı'nın yıldızı parlayan isimlerindendi. Bu sezon Premier Lig'de 1 maça çıkan Taylor, yalnızca 15 dakika süre alabildi.
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