12 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor sol bekini İngiltere'de buldu! Başakşehir de istiyor

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, Karadeniz ekibiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Trabzonspor'un Aston Villa forması giyen tecrübeli sol beki kadrosuna katmak istediğini ve Başakşehir'in transferde devrede olduğunu duyurdu. İşte o isim...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor sol bekini İngiltere'de buldu! Başakşehir de istiyor
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

'de bu sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşen Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor sol bekini İngiltere'de buldu! Başakşehir de istiyor

Teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu kurmak için uğraşan bordo-mavililerle ilgili İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor sol bekini İngiltere'de buldu! Başakşehir de istiyor

'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Fırtına, 'nın 32 yaşındaki sol beki ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor sol bekini İngiltere'de buldu! Başakşehir de istiyor

Haberde bordo-mavililerin bu transferde, ve 'ın yanı sıra 'le de rekabet ettiği vurgulandı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor sol bekini İngiltere'de buldu! Başakşehir de istiyor

NEIL TAYLOR KİMDİR?

Kariyerine takımında başlayan deneyimli defans oyuncusu, 2010'da 'ye, 2017'nin ocak ayında da 'ya transfer oldu. Kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek , 'nda Büyük Britanya Takımı kadrosunda yer almıştı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor sol bekini İngiltere'de buldu! Başakşehir de istiyor

Galli futbolcu, EURO 2016'da da 'nın yıldızı parlayan isimlerindendi. Bu sezon 'de 1 maça çıkan Taylor, yalnızca 15 dakika süre alabildi.

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