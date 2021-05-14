Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da Alexander Sörloth sesleri yükselmeye başladı. Yaz transfer döneminde forvet hattına en az iki takviye yapmayı planlayan bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Norveçli yıldızı yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (Ts spor haberi)

Forvet bölgesine nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor.

Cornelius transferinde hem kulübüyle hem oyuncu tarafıyla pazarlıklarını sürdüren bordo-mavililerin gündeminde bomba bir isim daha var: Sörloth...

Sezon başında 11 milyon Euro kazandırarak Red Bull Leipzig'e giden Norveçli yıldız, Almanya'da beklenen performansı gösteremedi.

TAKIMDAKİ DURUMU BELİRSİZ RB Leipzig'deki geleceği belirsiz olan Sörloth'un kesin durumu, yeni sezonda Nagelsmann'ın yerine teknik direktörlüğe geçecek Jesse Marsch'ın raporuna göre netleşecek.

YÖNETİM TEMASA GEÇTİ Fanatik'in haberine göre; gittiği günden bu yana Sörloth ile iletişimi hiç koparmayan bordo-mavili yönetim, yeni sezon planlaması konusunda Kuzey'in Kralı ile temasa geçti.

Trabzonspor'un kapısının her zaman kendisine açık olduğu belirtilirken, bir yandan da RB Leipzig'in nabzı yoklanıyor.

Sörloth'un kiralanması halinde öncelik isteyecek olan Trabzonspor, "Kariyerinin en iyi dönemini bizde geçirdi. Önümüzdeki sezon Trabzonspor'da oynarsa, yeniden piyasasını yükseltecektir" diyecek.

Geçen sezon Süper Lig'de 24 gol atıp kral olan Sörloth, Türkiye Kupası'nda 7 maçta 7 kez ağları havalandırdı; UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol attı.

Toplamda çıktığı 49 karşılaşmada 33 gol, 11 asistlik inanılmaz bir performans ortaya koyan Sörloth, yeni sezonda düzenli forma giyebileceği bir yerde oynamak istiyor.