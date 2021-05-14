14 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da Alexander Sörloth sesleri yükselmeye başladı. Yaz transfer döneminde forvet hattına en az iki takviye yapmayı planlayan bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Norveçli yıldızı yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (Ts spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Forvet bölgesine nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan 'da hareketli günler yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

Cornelius transferinde hem kulübüyle hem oyuncu tarafıyla pazarlıklarını sürdüren bordo-mavililerin gündeminde bomba bir isim daha var: Sörloth...

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

Sezon başında 11 milyon Euro kazandırarak Red Bull Leipzig'e giden Norveçli yıldız, Almanya'da beklenen performansı gösteremedi.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

TAKIMDAKİ DURUMU BELİRSİZ

RB Leipzig'deki geleceği belirsiz olan Sörloth'un kesin durumu, yeni sezonda Nagelsmann'ın yerine teknik direktörlüğe geçecek Jesse Marsch'ın raporuna göre netleşecek.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

YÖNETİM TEMASA GEÇTİ

Fanatik'in haberine göre; gittiği günden bu yana Sörloth ile iletişimi hiç koparmayan bordo-mavili yönetim, yeni sezon planlaması konusunda Kuzey'in Kralı ile temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

'un kapısının her zaman kendisine açık olduğu belirtilirken, bir yandan da RB Leipzig'in nabzı yoklanıyor.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

Sörloth'un kiralanması halinde öncelik isteyecek olan , "Kariyerinin en iyi dönemini bizde geçirdi. Önümüzdeki sezon Trabzonspor'da oynarsa, yeniden piyasasını yükseltecektir" diyecek.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

Geçen sezon 'de 24 gol atıp kral olan Sörloth, Türkiye Kupası'nda 7 maçta 7 kez ağları havalandırdı; UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol attı.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

Toplamda çıktığı 49 karşılaşmada 33 gol, 11 asistlik inanılmaz bir performans ortaya koyan Sörloth, yeni sezonda düzenli forma giyebileceği bir yerde oynamak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

Red Bull'un Avusturya'daki takımı RB Salzburg'un da ihtimallerden biri olduğu öğrenilirken, buradaki esas kritik nokta; Sörloth'un kararı.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...

Eğer Leipzig oyuncusunu satmak yerine kiralamayı tercih ederse, Sörloth'un tercihine göre bir değerlendirme yapacak.

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