03 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'ün gözü EURO 2020'de!

Ömür'lük 3 maç! EURO 2020'de...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.05.2021

'da 'ün gözü 'de. Yıldız futbolcu kalan 3 maçta görev alarak 'e kendini ispat etmek istiyor. ( haberleri)

'da bir hayli hırslı. Genç futbolcu geçirdiği ağır sakatlığın izlerini üzerinden atmaya çalışıyor. Son maçlarda oyuna kulübeden dahil olan 21 yaşındaki futbolcu ligdeki kalan kısa bölümde ilk 11'e yerleşmeyi umut ediyor. Abdülkadir Ömür son 3 maçta kendini Direktörü 'e yeniden ispat etmeyi hedefliyor. Konsantrasyonu, moral ve motivasyonu yüksek olan yıldız oyuncu antrenmanların da en çalışkan ismi. 'nın gözüne girerek adını 11'e yazdırmaya çalışıyor. Ligde son 3 maçtaki performansı EURO
2020'de olup olmayacağını gösterecek. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına 16'lık yıldız! Transfer için görüşmeler başladı Fırtına 16'lık yıldız! Transfer için görüşmeler başladı
Ekuban'a 2 talip birden! İşte istenen rakam Ekuban'a 2 talip birden! İşte istenen rakam
Fırtına'ya Brezilyalı golcü! Avcı onay verdi Fırtına'ya Brezilyalı golcü! Avcı onay verdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör