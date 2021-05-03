03 Mayıs 2021, Pazartesi
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2020'de olup olmayacağını gösterecek. (Fotomaç)
Abdülkadir Ömür'ün gözü EURO 2020'de!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gözü EURO 2020'de. Yıldız futbolcu kalan 3 maçta görev alarak Şenol Güneş'e kendini ispat etmek istiyor. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür bir hayli hırslı. Genç futbolcu geçirdiği ağır sakatlığın izlerini üzerinden atmaya çalışıyor. Son maçlarda oyuna kulübeden dahil olan 21 yaşındaki futbolcu ligdeki kalan kısa bölümde ilk 11'e yerleşmeyi umut ediyor. Abdülkadir Ömür son 3 maçta kendini A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yeniden ispat etmeyi hedefliyor. Konsantrasyonu, moral ve motivasyonu yüksek olan yıldız oyuncu antrenmanların da en çalışkan ismi. Abdullah Avcı'nın gözüne girerek adını 11'e yazdırmaya çalışıyor. Ligde son 3 maçtaki performansı EURO
2020'de olup olmayacağını gösterecek. (Fotomaç)
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