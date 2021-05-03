03 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Marlon ile yollar ayrılabilir

Fırtına'dan Marlon kararı!
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'da beklentilerin altında kalan konusunda kararını verdi. Avcı o bölge için daha seri bir futbolcu istediğini ifade etti. ( haberleri)

Sezon başında 'a büyük umutlarla transfer olan beklenilen katkıyı veremedi. Takıma adaptasyon sürecini geç atlatan Brezilyalı meşhur ortalarını ve şutlarını 'de gösteremedi. Teknik direktör daha efektif bir bek istediğini söyledi. Sezon sonunda Marlon ile yollar ayrılacak. (Fotomaç)
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