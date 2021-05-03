03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da Marlon ile yollar ayrılabilir
Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Marlon konusunda Abdullah Avcı kararını verdi. Avcı o bölge için daha seri bir futbolcu istediğini ifade etti. (TS spor haberleri)
Sezon başında Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer olan Marlon beklenilen katkıyı veremedi. Takıma adaptasyon sürecini geç atlatan Brezilyalı meşhur ortalarını ve şutlarını Türkiye'de gösteremedi. Teknik direktör Abdullah Avcı daha efektif bir bek istediğini söyledi. Sezon sonunda Marlon ile yollar ayrılacak. (Fotomaç)
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