13 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor transferde Gervinho bombası! Tekrar temasa geçildi

Teknik direktör Abdullah Avcı'yla büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bordo-mavililer daha önce Gervinho ile temasa geçerken, yıldız isimde ısrarını sürdürüyor ve çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor transferde Gervinho bombası! Tekrar temasa geçildi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Yeni sezonun planlamasına erkenden başlayan ve şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan büyük oynuyor... Fırtına'nın yapacağı kanat transferinde listenin en üst sırasında 'nun adı yazıyor...

Trabzonspor transferde Gervinho bombası! Tekrar temasa geçildi

Yıllarca Roma ve Arsenal gibi kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki Fildişili yıldız, her geçen gün bordo-mavili formaya bir adım daha yaklaşıyor.

Trabzonspor transferde Gervinho bombası! Tekrar temasa geçildi

Fotomaç'ın haberine göre; Parma'dan bonservisini almaya hazırlanan ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kat edilirken, başarılı futbolcuya ve şehirle ilgili bilgileri ise tanıdık bir isim verdi: Zokora. üç sezon Fırtına'da oynayan Zokora, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Gervinho'ya Trabzonspor'u anlatırken, taraftarın futbola olan tutkusundan bahsetti.

Trabzonspor transferde Gervinho bombası! Tekrar temasa geçildi

NWAKAEME İLE AYNI TARİFE

Zokora'nın vatandaşına vermiş olduğu referanslar transfer sürecini hızlandırırken, yönetimi kısa zamanda ön anlaşma imzalamayı hedefliyor.

Trabzonspor transferde Gervinho bombası! Tekrar temasa geçildi

İki yıllık kontrat teklifine sıcak bakan 'nun, Nwakaeme ile aynı ücreti (1.5 milyon euro) alması beklenirken; bu rakam aynı zamanda garanti maaş bakımından tavan ücret olarak kabul ediliyor.

Trabzonspor transferde Gervinho bombası! Tekrar temasa geçildi

Hücum hattının her iki kanadında görev yapan , ileri uçta da ikinci forvet olarak oynayabiliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol ve 1 asist üretti. Parma'dan beklentilerini öğrenen menajerler, Gervinho'ya 'Bonservisini al ve seni bekliyor' dediler.

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