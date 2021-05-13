Trabzonspor transferde Gervinho bombası! Tekrar temasa geçildi
Teknik direktör Abdullah Avcı'yla büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bordo-mavililer daha önce Gervinho ile temasa geçerken, yıldız isimde ısrarını sürdürüyor ve çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezonun planlamasına erkenden başlayan ve şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Trabzonspor büyük oynuyor... Fırtına'nın yapacağı kanat transferinde listenin en üst sırasında Gervinho'nun adı yazıyor...
Yıllarca Roma ve Arsenal gibi kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki Fildişili yıldız, her geçen gün bordo-mavili formaya bir adım daha yaklaşıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Parma'dan bonservisini almaya hazırlanan Gervinho ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kat edilirken, başarılı futbolcuya Trabzonspor ve şehirle ilgili bilgileri ise tanıdık bir isim verdi: Zokora. üç sezon Fırtına'da oynayan Zokora, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Gervinho'ya Trabzonspor'u anlatırken, taraftarın futbola olan tutkusundan bahsetti.
NWAKAEME İLE AYNI TARİFE
Zokora'nın vatandaşına vermiş olduğu referanslar transfer sürecini hızlandırırken, Trabzonspor yönetimi kısa zamanda ön anlaşma imzalamayı hedefliyor.
İki yıllık kontrat teklifine sıcak bakan Gervinho'nun, Nwakaeme ile aynı ücreti (1.5 milyon euro) alması beklenirken; bu rakam aynı zamanda garanti maaş bakımından tavan ücret olarak kabul ediliyor.
Hücum hattının her iki kanadında görev yapan Gervinho, ileri uçta da ikinci forvet olarak oynayabiliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol ve 1 asist üretti. Parma'dan beklentilerini öğrenen menajerler, Gervinho'ya 'Bonservisini al ve Trabzon seni bekliyor' dediler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig