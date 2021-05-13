Fotomaç'ın haberine göre; Parma'dan bonservisini almaya hazırlanan Gervinho ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kat edilirken, başarılı futbolcuya Trabzonspor ve şehirle ilgili bilgileri ise tanıdık bir isim verdi: Zokora. üç sezon Fırtına'da oynayan Zokora, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Gervinho'ya Trabzonspor'u anlatırken, taraftarın futbola olan tutkusundan bahsetti.