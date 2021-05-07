07 Mayıs 2021, Cuma

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Trabzonspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fırtına maça hazır!
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 40. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'da hazırlıklar tamamlandı. ( haberleri)

, 'in 40. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fraport TAV maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra tesislerde kampa girdi.

'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

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