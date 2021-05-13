Trabzonspor 1 puana abone oldu! Son 11 maçın...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, son 11 maçın 8'inde berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonra üst üste kazanılan puanlarla bir anda zirve yarışına ortak olan Trabzonspor aldığı beraberlik serileri sonucunda ligi dördüncü bitirmeyi garantilemişti. Fırtına bu sezon ligde 14'üncü beraberliğini Konya'da alırken, 1978-79'daki 16, 1979- 80'deki 15 ve 1984-85'teki 14 beraberliğin ardından en çok beraberlik yaşadığı sezonu oynadı. Son 11 maçın sekizinden birer puan çıkaran Karadeniz temsilcisi, bu yıl beraberlikler nedeni ile 28 puan kaybetti.

AVCI İLE KAYBETMEDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 16 deplasman maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu sezon tek dış saha yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla Eddie Newton döneminde almıştı.

DIŞ SAHADA DAHA BAŞARILI

Konya'dan bir puanla dönerek dış sahadaki beraberlik serisini 6 maça çıkarırken Fırtına, deplasmanda daha fazla puan topladığı bir sezon da yaşıyor. Trabzonspor, bu sezon dış sahada 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 35 puan topladı. İç sahada 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 33 puan elde etti.

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