01 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da 5 isim sezon sonu serbest!

Trabzonspor'da 5 isim sezon sonu serbest!
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada yer alan 'da sezon sonu 5 ismin sözleşmeleri sona eriyor. İşte bordo mavili takımda sezon sonu serbest duruma gelecek futbolcular... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

'da sezon sonu 5 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

İşte o isimler:

MAJID HOSSEINI - 2018-19' sezonunun başında Trabzonspor'a katılan İranlı stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

MARLON - 'den kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziranda sona eriyor.

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ - 2017-18 sezonunun başında 'dan Bordo-Mavililere katılan 'nin sözleşmesi haziranda bitiyor.

LEWIS BAKER - Sezon başında 'den kiralanan oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

BENIK AFOBE - Trabzonspor'un sezon başında 'den kiraladığı 'nin sözleşmesi haziranda bitiyor.

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