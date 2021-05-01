Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da 5 isim sezon sonu serbest!
Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada yer alan Trabzonspor'da sezon sonu 5 ismin sözleşmeleri sona eriyor. İşte bordo mavili takımda sezon sonu serbest duruma gelecek futbolcular... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
Trabzonspor'da sezon sonu 5 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.
İşte o isimler:
MAJID HOSSEINI - 2018-19' sezonunun başında Trabzonspor'a katılan İranlı stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
MARLON - Fluminense'den kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziranda sona eriyor.
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ - 2017-18 sezonunun başında Eskişehirspor'dan Bordo-Mavililere katılan Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesi haziranda bitiyor.
LEWIS BAKER - Sezon başında Chelsea'den kiralanan oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.
BENIK AFOBE - Trabzonspor'un sezon başında Stoke City'den kiraladığı Benik Afobe'nin sözleşmesi haziranda bitiyor.
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