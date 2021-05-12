12 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un frikik uzmanı Lewis Baker!

Frikik uzmanı Baker!
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'in 41. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerde Lewis mücadelenin 64. dakikasında olağanüstü bir frikik golü kaydetti.

ile berabere kaldı. 64. dakikada öne geçen 'un golünü attı. 26 yaşındaki orta saha yaklaşık 30 metreden ölçtü, biçti ve kaleciyi çaresiz bırakan bir vuruşla muhteşem bir gol attı. 'in 10. haftasında deplasmanında yine frikikten gol atarak 3 puanı getiren İngiliz futbolcu dün ise takıma bir puan kazandırdı. Baker maç sonrası, "Kazanmak istedik ama maalesef olmadı. Yine de yenilmemek önemliydi. Sonuçta mağlup olmama serimizi devam ettirdik. Gol olacağını hissederek köşeye vurdum. Özel frikik çalışıyorum" diye konuştu. (Fotomaç)
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