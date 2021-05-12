12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'un frikik uzmanı Lewis Baker!
Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerde Lewis Baker mücadelenin 64. dakikasında olağanüstü bir frikik golü kaydetti.
Trabzonspor Konyaspor ile berabere kaldı. 64. dakikada öne geçen Trabzon'un golünü Baker attı. 26 yaşındaki orta saha yaklaşık 30 metreden ölçtü, biçti ve kaleciyi çaresiz bırakan bir vuruşla muhteşem bir gol attı. Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanında yine frikikten gol atarak 3 puanı getiren İngiliz futbolcu dün ise takıma bir puan kazandırdı. Baker maç sonrası, "Kazanmak istedik ama maalesef olmadı. Yine de yenilmemek önemliydi. Sonuçta mağlup olmama serimizi devam ettirdik. Gol olacağını hissederek köşeye vurdum. Özel frikik çalışıyorum" diye konuştu. (Fotomaç)
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