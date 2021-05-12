12 Mayıs 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'dan Cornelius için son teklif! İşte ödeme detayları...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Tecrübeli hocanın istediği forvet olan Cornelius için yönetim harekete geçti ve Parma ile masaya oturdu. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Cornelius için Parma ile masaya oturdu. İtalyan ekibine 28 yaşındaki forvet için dört milyon euro'yu üç taksitle ödemeyi öneren bordo-mavililer, gelecek cevabı beklemeye başladı. Danimarkalı golcünün gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Karadeniz devinin kurmaylarının 1.93 boyundaki santrforun yanı sıra Gervinho içinde bir temasta bulunduğu ortaya çıktı. Menajerler, Parma'ya 33 yaşındaki sol kanat için beklentilerini sordu ve İtalyanların teklif beklediğini bordo-mavililere iletti. Yönetimin, kulübü ile bir senelik daha sözleşmesi bulunan Fildişili için de Parma'ya bir teklif sunacağı dile getirildi. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig