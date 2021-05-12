12 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Cornelius için son teklif! İşte ödeme detayları...

Fırtına'dan Cornelius için son teklif! İşte ödeme detayları...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Teknik Direktörü gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Tecrübeli hocanın istediği forvet olan Cornelius için yönetim harekete geçti ve ile masaya oturdu. İşte detaylar... ()

Transfer çalışmalarına devam eden , Cornelius için ile masaya oturdu. ekibine 28 yaşındaki forvet için dört milyon euro'yu üç taksitle ödemeyi öneren bordo-mavililer, gelecek cevabı beklemeye başladı. Danimarkalı golcünün gelmeye sıcak baktığı biliniyor. devinin kurmaylarının 1.93 boyundaki santrforun yanı sıra içinde bir temasta bulunduğu ortaya çıktı. Menajerler, Parma'ya 33 yaşındaki sol kanat için beklentilerini sordu ve İtalyanların teklif beklediğini bordo-mavililere iletti. Yönetimin, kulübü ile bir senelik daha sözleşmesi bulunan için de Parma'ya bir teklif sunacağı dile getirildi. (Fotomaç)
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