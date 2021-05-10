Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Djaniny ve Flavio sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, Djaniny ve Flavio bu maçta sakatlanmıştı. Bordo-mavililerden konuyla ilgili açıklama gelirken, kalan 2 haftada yıldız isimlerin forma giymeleri beklenmiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Antalyaspor maçında sakatlanan Djaniny ve Flavio'nun sağlık durumlarına ilişkin resmi siteden bir açıklama yayınladı. Djaniny'nin sol kasığında kas içi kanama, Flavio'nun ise sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcularımız Djaniny Semedo ve Flavio da Silva'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Antalyaspor karşılaşmasında sol kasığında zorlanma hisseden Djaniny Semedo'nun çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında kas içi kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sol kasığında ve dizinde zorlanma hisseden Flavio da Silva'nın da çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi."

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