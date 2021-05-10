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Trabzonspor Konyaspor mesaisini tamamladı!

Trabzonspor Konya mesaisini tamamladı!
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. olarak kapayacağı kesinleşen , ligin 41. haftasında 'a konuk olacak. Fırtına, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman saat 14.00'te başladı.

Bordo-mavililerin ile oynadığı maçta sakatlanan Djaniny ve Flavio antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'de o maçın saati değişti! haberin devamı

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