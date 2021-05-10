10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Trabzonspor Konyaspor mesaisini tamamladı!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. olarak kapayacağı kesinleşen Trabzonspor, ligin 41. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Fırtına, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman saat 14.00'te başladı.
Bordo-mavililerin Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Djaniny ve Flavio antrenmanda yer almadı.
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