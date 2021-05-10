10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Bu maçla birlikte 2 takım 40. kez karşı karşıya gelmiş olacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 61 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 44 gol gördü.
Konya'da oynanan 19 karşılaşmanın 7'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 4 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 8 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 3-1 galip gelmişti.
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