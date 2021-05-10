Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşen Trabzonspor'da gözler yeni sezona çevrildi. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen bordo-mavililerle ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...