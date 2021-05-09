09 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası! Hırvat yıldız...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşen Trabzonspor'da gözler yeni sezona çevrildi. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen bordo-mavililerle ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası! Hırvat yıldız...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Teknik direktör 'nın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan 'da gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası! Hırvat yıldız...

Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona giriş yapmak isteyen bordo-mavililer, kadro mühendisliği çalışmalarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası! Hırvat yıldız...

yönetiminde transfer operasyonunu sürdüren 'dan sol kanat mevkisi için sürpriz bir hamle geldi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası! Hırvat yıldız...

FIRTINA'DAN LOVRIC HAMLESİ!
Bordo-mavililerin . Ligi ekibi Gorica'dan 'in transferinde devreye girdiği öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası! Hırvat yıldız...

TRANSFERDE RAKİP GENOA!
gazeteci , İtalya Serie A ekiplerinden 'nın da 25 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası! Hırvat yıldız...

TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR!
'un Hırvat hücum oyuncusunun transferi konusunda ciddi bir ilgisi olduğu ve sıkı görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası! Hırvat yıldız...

5 MİLYON EURO İSTENİYOR!
Gorica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için istenen bonservis bedelinin 5 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası! Hırvat yıldız...

25 yaşındaki sol açık, bu sezon Gorica forması altında çıktığı toplam 29 maçta 18 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Dikkat çeken performansı sonrası milli takımın da radarına giren Lovric, 30 Mart'ta ile de ilk maçına çıktı.

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