Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor gelecek sezon planlamasına şimdiden başladı. Bordo-mavililer yıldız forvetin kulübü ile anlaşmaya vardı. (TS spor haberleri)
Bordo-mavililer, Alexander Sörloth sonrası yatırımı Benik Afobe'ye yapmıştı. Ancak Afobe beklentilerin yanına bile yaklaşamazken Djaniny Semedo-Ekuban ikilisi hücumu taşımaya çalıştı.
Nwakaeme de zaman zaman parlayarak onlara yardımcı oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu sezon forvet konusunda hata yapmak istemiyor.
Nokta atışı yapmak isteyen deneyimli hocanın istediği isim Andreas Cornelius. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de 28 yaşındaki futbolcu gündeme gelmiş ancak hiçbir zaman Trabzonspor'a bu kadar yakın olmamıştı.
İTALYANLAR İKNA EDİLDİ
Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, Andreas Cornelius transferinde önemli mesafe kat ederken işin en zorlu kısmı olan Parma'yı büyük oranda ikna etti. Parma, Cornelius'u Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Küme düşen Parma, Danimarkalı oyuncunun bonservisini alacak ardından da Trabzonspor'a satışını yapacak. Bordo-mavililer, 1.93 boyundaki süper yıldız için Parma'ya hem bonservis ödeyecek hem de bir sonraki satışından pay ayıracak. Parma'nın Trabzonspor'dan gelen bu teklife sıcak yaklaştığı kaydedildi.
AVCI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Trabzonspor'un transfer süreçlerinde Abdullah Avcı önemli rol oynuyor. Deneyimli çalıştırıcı kadroya katılmak istenen oyuncularla bire bir görüşmeler yapıyor.
Daha önce Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas'ta olduğu gibi Andreas Cornelius'a da Avcı'dan bir telefon gitti. Usta hoca, Cornelius'a gelecek sezon planlarını anlattı. Kulübün projelerinden ve hedeflerinden bahsetti. Tecrübeli oyuncu düşünmek için süre istedi ancak teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.
28 yaşındaki Andreas Cornelius kariyeri boyunca 304 maça çıkarken 84 gol atıp, 30 da isast yaparak toplamda 114 gole direkt etki etmiş oldu.
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