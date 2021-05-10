10 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor gelecek sezon planlamasına şimdiden başladı. Bordo-mavililer yıldız forvetin kulübü ile anlaşmaya vardı. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

Bordo-mavililer, sonrası yatırımı 'ye yapmıştı. Ancak Afobe beklentilerin yanına bile yaklaşamazken Djaniny Semedo- ikilisi hücumu taşımaya çalıştı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...

de zaman zaman parlayarak onlara yardımcı oldu. Teknik direktör , bu sezon forvet konusunda hata yapmak istemiyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...

Nokta atışı yapmak isteyen deneyimli hocanın istediği isim . Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de 28 yaşındaki futbolcu gündeme gelmiş ancak hiçbir zaman 'a bu kadar yakın olmamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...

İTALYANLAR İKNA EDİLDİ
Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, transferinde önemli mesafe kat ederken işin en zorlu kısmı olan 'yı büyük oranda ikna etti. Parma, Cornelius'u 'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...

Küme düşen , Danimarkalı oyuncunun bonservisini alacak ardından da 'a satışını yapacak. Bordo-mavililer, 1.93 boyundaki süper yıldız için Parma'ya hem bonservis ödeyecek hem de bir sonraki satışından pay ayıracak. Parma'nın Trabzonspor'dan gelen bu teklife sıcak yaklaştığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...

AVCI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
'un transfer süreçlerinde önemli rol oynuyor. Deneyimli çalıştırıcı kadroya katılmak istenen oyuncularla bire bir görüşmeler yapıyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...

Daha önce , 'ta olduğu gibi 'a da Avcı'dan bir telefon gitti. Usta hoca, Cornelius'a gelecek sezon planlarını anlattı. Kulübün projelerinden ve hedeflerinden bahsetti. Tecrübeli oyuncu düşünmek için süre istedi ancak teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...

28 yaşındaki kariyeri boyunca 304 maça çıkarken 84 gol atıp, 30 da isast yaparak toplamda 114 gole direkt etki etmiş oldu.

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