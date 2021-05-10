Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet hazır! Kulübü ile anlaşıldı...

Küme düşen Parma, Danimarkalı oyuncunun bonservisini alacak ardından da Trabzonspor'a satışını yapacak. Bordo-mavililer, 1.93 boyundaki süper yıldız için Parma'ya hem bonservis ödeyecek hem de bir sonraki satışından pay ayıracak. Parma'nın Trabzonspor'dan gelen bu teklife sıcak yaklaştığı kaydedildi.



