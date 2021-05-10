10 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gözler Uğurcan'da!

Trabzonspor'da gözler Uğurcan'da!
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

'da gözler 'a gelecek olan tekliflere çevrildi. Bordo-mavili yöneticiler genç file bekçisi için ikiye ayrıldı. İşte detaylar... ( haberleri)

'da son maçlarını oynuyor. 2 sezondur bordo-mavili formayla gösterdiği performansını 'a da taşıyan 25 yaşındaki eldiven devlerini peşinden koşturuyor. Geçen sezon ve 'ten gelen 13 milyon euro'luk teklifler reddedilmişti. daha yüksek öneriler beklediklerini belirterek bu teklifleri geri çevirmişti. Bu yıl Uğurcan'ı isteyen kulüplerin kalibresi de tekliflerin miktarı da yükseldi. Yönetim de karar aşamasına geldi. Bu hafta son karar verilecek. Başkan ve idareciler Uğurcan için oylama yapacak. Şimdi mi satalım, oynasın, piyasası yükselsin ondan sonra mı satalım seçenekleri masada. (Fotomaç)
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