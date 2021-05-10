10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da gözler Uğurcan'da!
Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır'a gelecek olan tekliflere çevrildi. Bordo-mavili yöneticiler genç file bekçisi için ikiye ayrıldı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır son maçlarını oynuyor. 2 sezondur bordo-mavili formayla gösterdiği performansını Milli Takım'a da taşıyan 25 yaşındaki eldiven Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Geçen sezon Brighton ve Rennes'ten gelen 13 milyon euro'luk teklifler reddedilmişti. Karadeniz temsilcisi daha yüksek öneriler beklediklerini belirterek bu teklifleri geri çevirmişti. Bu yıl Uğurcan'ı isteyen kulüplerin kalibresi de tekliflerin miktarı da yükseldi. Yönetim de karar aşamasına geldi. Bu hafta son karar verilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve idareciler Uğurcan için oylama yapacak. Şimdi mi satalım, Avrupa Şampiyonası oynasın, piyasası yükselsin ondan sonra mı satalım seçenekleri masada. (Fotomaç)
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